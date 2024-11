A seguito di una perquisizione domiciliare trovati 50 grammi di droga, materiale per il confezionamento e contanti

Due persone Andrea Pennestrì, di 26 anni, attualmente agli arresti domiciliari, e S.F., di 24, sono stati arrestati dai carabinieri a Reggio Calabria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una perquisizione domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di cinquanta grammi di droga tra marijuana e hascisc, suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, e di materiale vario utile per il confezionamento.

Inoltre i militari, nell’abitazione, hanno trovato anche 670 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita.