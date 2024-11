Sottoposto a perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola cal. 38, in ottimo stato di conservazione e carica, rubata nel 1996 a Genova

Un 54enne di Agnana Calabra, G.G., è stata arresto dai carabinieri per detenzione illegale di armi e munizioni e per ricettazione. Sottoposto a perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola cal. 38, in ottimo stato di conservazione e carica, rubata nel 1996 a Genova. Il materiale è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Locri.