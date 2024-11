La Polizia ha rinvenuto 78 dosi di sostanza stupefacente già confezionata in appositi involucri pronte per essere spacciate a terzi



Durante i servizi di controllo del territorio la Polizia ha tratto in arresto una donna nomade, residente in Traversa Viale Isonzo, perché ritenuta responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ finita in manette V. P. A. di anni 41, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Gli Agenti si erano presentati alla predetta abitazione nel tardo pomeriggio per eseguire un controllo e per verificare il rispetto da parte della persona di tutte le prescrizioni di legge imposte dall’Autorità Giudiziaria, che aveva concesso i domiciliari alla donna, già arrestata nello scorso mese di luglio per spaccio di droga.

Nel corso dell’attività gli operatori della Polizia di Stato effettuavano una perquisizione personale e domiciliare visto il sospettoso comportamento assunto dalla donna alla vista degli agenti e da ulteriori elementi imprescindibili emersi nel corso del predetto controllo.

L’operazione eseguita da personale femminile della Squadra Volante, permetteva di rinvenire 78 dosi di sostanza (polvere di colore marrone) verosimilmente sostanza stupefacente già confezionata in appositi involucri del tipo termosaldato ( dosi di droga ), pronte per essere spacciate a terzi, che la donna aveva occultato nel reggiseno.

Per quanto accertato la donna veniva dichiarata in arresto ed accompagnata presso gli Uffici della Questura per le incombenze di legge.

La sostanza rinvenuta e posta in sequestro, veniva analizzata presso il laboratorio del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, risultando essere sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di grammi 11.

Al termine degli accertamenti di legge la persona è stata collocata agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’Udienza di convalida dell’arresto prevista per la giornata odierna.