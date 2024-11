Nel corso di una perquisizione domiciliare in via Popilia rinvenuti droga e metadone

Gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza hanno denunciato in stato di libertà, F. V. di 32 anni, e la convivente F.V., di 20 anni, entrambi residenti in via Popilia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti ieri pomeriggio hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa della coppia nel corso della quale hanno trovato e sequestrato 6 grammi di sostanze stupefacenti e 26 confezioni di metadone. Le sostanze erano nascoste tra la biancheria all'interno di un mobile nella stanza da letto.