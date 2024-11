Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e del Piano di azione nazionale e transnazionale- focus 'ndrangheta, la Squadra Volanti di Crotone ha deferito all’Autorità Giudiziaria, F. A., di 25 anni, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello lungo circa 22 cm. All’esito del controllo, il cittadino straniero è stato anche segnalato al Prefetto, essendo stato trovato in possesso di 0.5 grammi di sostanza di cocaina.



Stesso epilogo per V. D., crotonese, di 45 anni, e C. G., di 47, entrambi con numerosi precedenti di polizia, denunciati per per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due, a seguito di perquisizione domiciliare, sono infatti stati trovati in possesso di 25,9 grammi di marijuana, mentre sul balcone è stata rinvenuta una pianta dell’altezza di circa 1 metro. Del reato di evesione è stato infine accusato B.G,



Nella medesima mattinata personale della Squadra Volante ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria, B. G., crotonese di 32 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.