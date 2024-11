Nel prosieguo dell'operazione sono state deferite in stato di libertà tre persone, rispettivamente padre, zia e compagna del giovane, per detenzione illecita di armi e munizionamento

I militari della Stazione dei carabinieri di Briatico, con la collaborazione dei colleghi di altre Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Vibo Valentia, supportati dai “Cacciatori” dello Squadrone Eliportato Carabinieri Calabria e dell’Unità cinofila, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto arrestato un 30enne del luogo, A. B., residente a Briatico, celibe, disoccupato, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di 400 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché per il ritrovamento e il sequestro di strumenti per il confezionamento della stessa e denaro in banconote di piccolo taglio.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria il giovane è stato tradotto nella casa circondariale di Vibo Valentia. Nel prosieguo dell'operazione sono state deferite in stato di libertà tre persone, rispettivamente padre, zia e compagna del giovane, per detenzione illecita di munizionamento costituito da 36 cartucce, sia per arma corta (calibro 45 e 9x21) che per arma lunga (calibro 20).