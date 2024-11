In un'operazione mirata contro il traffico di droga a Trebisacce e nella frazione Sibari di Cassano all'Ionio, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cassano, con il supporto della stazione di Trebisacce, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare.

L'atto, emesso dal Gip di Castrovillari su richiesta della locale Procura, ha coinvolto tre soggetti: R.D., 62 anni, P.L., 27 anni, entrambi di Sibari, e M.L., 40 anni, di Trebisacce. Le indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre indagati per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, eroina, hashish e marijuana.

Tali attività illecite sono state documentate in numerosi episodi di vendita e cessione di droga a cittadini italiani e stranieri. I consumatori, a loro volta, sono stati segnalati alle autorità amministrative competenti per il loro coinvolgimento nell'assunzione di sostanze stupefacenti. L'intervento dei militari ha permesso di ricostruire, con un livello di gravità indiziaria elevato, le condotte dei tre indagati in relazione ai reati contestati.

Attualmente, mentre l'indagine preliminare è in corso, l'Autorità Giudiziaria ha ordinato la traduzione presso il carcere di Castrovillari per P.L. e M.L., mentre R.D. è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini evidenziano comportamenti consistenti nella detenzione, vendita e cessione di sostanze stupefacenti di varia natura.