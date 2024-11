La perquisizione dall' auto si è spostata nelle abitazioni dei soggetti dove gli agenti hanno scoperto ulteriore sostanza stupefacente abilmente occultata

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di un di posto di blocco nel centro di Catanzaro, due persone sono state bloccate dal personale del Reparto Crimine di Vibo Valentia, attualmente in servizio alla Questura.

A seguito di perquisizioni personali, della vettura e nelle loro abitazioni, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana, per cui si è proceduto all’arresto di uno dei due soggetti e alla denuncia in stato di libertà del secondo.

L’attività di polizia ha avuto avvio in Piazza Montegrappa, dove gli agenti hanno notato il sopraggiungere di una Mercedes con targa estera con a bordo due persone. Alla vista della pattuglia della Polizia, hanno effettuato una manovra repentina per eludere il controllo, mentre il conducente lanciava un involucro sul sedile posteriore. Una volta bloccati sono stati identificati in Francesco Scirocco, 42 anni, e Garouan Hicman, 21enne marocchino.

Nella vettura, sul sedile posteriore è stato rinvenuto un sacchetto di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, in una tasca del giubbino indossato da Garuan un contenitore di vetro con circa 13 grammi di sostanza vegetale essiccata del tipo marijuana.

E’ seguita la perquisizione delle rispettive dimore e, nella soffitta dell’abitazione di Scirocco, gli operatori della Polizia hanno trovato una busta con sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, un essiccatore. In un’altra piccola abitazione nella disponibilità dello stesso Scirocco, è stata rinvenuta un’ ulteriore busta contenente sostanza stupefacente, contenitori con terriccio, barattoli con fertilizzanti.

Il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, intervenuto sui luoghi per i necessari rilievi, ha provveduto all’analisi e alla pesatura della sostanza stupefacente, che complessivamente ammonta a 300 grammi.

Conseguentemente Scirocco è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente , e Garouan denunciato all’Autorità giudiziaria, per lo stesso reato.

Tutto il materiale sequestrato è stato posto nella disponibilità dell’Autorità giudiziaria, che nel mentre ha disposto gli arresti domiciliari per Scirocco, in attesa dell’udienza di convalida.