Nel primo pomeriggio di ieri, a Botricello, nel Catanzarese, i carabinieri dell’aliquota radiomobile, durante uno dei numerosi controlli preventivi e repressivi svolti in ambito provinciale, hanno notato 3 soggetti a bordo di un’autovettura effettuare una repentina manovra con lo scopo di allontanarsi dai militari. Il tutto ha insospettito la pattuglia del radiomobile che ha inseguito, fermato e perquisito la vettura in questione.

Nonostante la perquisizione personale abbia dato esito negativo, lo strano atteggiamento timoroso assunto dai tre ragazzi durante l’accertamento ha indotto i militari a proseguire il controllo presso l’abitazione sita in Botricello, nonostante le rimostranze dei tre fermati. L’intuizione dei militari si è rivelata corretta poiché presso l’abitazione in loro uso venivano rinvenuti quasi 500 grammi di marijuana abilmente occultati e materiale per il confezionamento.

A questo punto è inevitabilmente scattato l’arresto per: · C.L., nato a Catanzaro (20anni), domiciliato a Botricello, disoccupato; · O.M., nato a Desio (20 anni), domiciliato a Botricello disoccupato; · O.S., nata a Desio (22anni), domiciliata a Botricello, disoccupata. I tre soggetti, così come disposto dal P.M. di turno sono stati tradotti presso la propria abitazione e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nel pomeriggio odierno il G.I.P. di Catanzaro ha convalidato gli arresti sottoponendo il solo C.L. all’obbligo di firma.

l.c.