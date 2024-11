Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Vibo che non escludono al momento alcuna ipotesi

Una cappella funeraria vandalizzata e sette bare sottratte dai relativi loculi. È quanto avvenuto al cimitero di Vibo Valentia. A fare la macabra scoperta un visitatore del cimitero che, trovandosi davanti allo sconcertante scenario, ha provveduto ad informare la famiglia vibonese proprietaria della cappella. Da qui la denuncia ai carabinieri della Compagnia di Vibo che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Ingenti i danni alla struttura e, dato ancor più inquietante, la sottrazione delle sette bare con i poveri resti dei defunti in esse contenuti. Elementi sui quali sono ora chiamati a fare piena luce i carabinieri che si trovano davanti uno scenario inusuale quanto disorientante. Tanto che non si esclude al momento alcuna ipotesi.