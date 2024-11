Oggi pomeriggio alle 15 il ministro del Lavoro sarà a Gioia Tauro per visitare l'azienda dell'imprenditore sotto scorta insieme al ministro alla giustizia Alfonso Buonafede

Essere ministri al tempo del web vuol dire anche anticipare sui social le visite istituzionali. E proprio su Facebook Luigi Di Maio, annuncia la visita di oggi in Calabria, insieme all'omologo alla giustizia Alfonso Bonafede. I rappresentanti del governo oggi pomeriggio saranno a Gioia Tauro per visitare l’azienda dell’imprenditore sotto scorta Antonino De Masi.

E proprio a lui, che ha scelto di rimanere in Calabria nonostante le continue pressioni della ‘ndrangheta, denunciando e resistendo senza mai arretrare, Di Maio, dedica il post pubblicato su Facebook. "De Masi è un simbolo della lotta alla 'ndrangheta e ai crimini bancari – scrive il ministro - ed oggi vogliamo lanciare un segnale forte e chiaro: siamo con De Masi e con tutti gli imprenditori come lui. Chi ha il coraggio di denunciare non deve sentirsi solo!".