Momenti drammatici ieri sera a Cirella, vasta frazione della città di Diamante, dove nei pressi della stazione ferroviaria una donna, intorno alle 21, è stata investita in pieno da un'auto. Secondo il racconto dei testimoni, nell'impatto la donna sarebbe stata balzata in aria per poi finire rovinosamente sul marciapiede. Alla guida del mezzo, un uomo del posto che si è subito fermato per prestare soccorso. Lo stesso ha anche allertato l'intervento del 118 e dei carabinieri, ai quali ha cercato nel'immediato di ricostruire la dinamica dei fatti. L'episodio si è verificato innanzi a una nota pasticceria.

Gravi le condizioni della donna

Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. All'arrivo dei sanitari, era priva di sensi riversa sul marciapiede. Successivamente è stata trasportata all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove al momento si trova ricoverata in prognosi riservata. Le sue generalità non sono state rese note poiché al momento del sinistro non aveva con sé nessun documento di riconoscimento.

Momenti concitati

L'incidente è avvenuto in una zona molto trafficata della cittadina e pertanto l'episodio ha subito generato il caos. Accanto al corpo della donna si è subito formato un capannello di persone, che, nonostante lo shock, ha atteso l'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine assicurandosi che la donna non fosse ulteriormente in pericolo. Sono stati stesso i cittadini a deviare il traffico nei momenti concitati che hanno preceduto l'arrivo delle pattuglie di carabinieri e polizia, evitando così ulteriori drammi.