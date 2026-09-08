Una corsa contro il tempo che si è interrotta a causa di un incidente stradale. È quanto accaduto questa mattina a Diamante, dove un’auto che trasportava un medico di Cetraro diretto su un’emergenza da arresto cardiaco, è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla ss18, all’altezza di Diamante, nella rotonda che sorge nei pressi di un noto supermercato. Feriti gli occupanti del mezzo sanitario, che sono stati rimandati all’ospedale di Cetraro.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione, l'ambulanza intervenuta per la paziente non era medicalizzata. Per questo, dalla centrale operativa è stata disposta anche l'uscita di un'automedica dall'ospedale di Cetraro, con a bordo un medico e un infermiere, oltre all'autista. L'automedica ha il compito di portare rapidamente il personale sanitario sul luogo dell'emergenza, ma non è destinata al trasporto del paziente.

Durante il tragitto, però, una volta arrivata a Diamante, l'automedica è rimasta coinvolta in un incidente stradale. La corsa verso la paziente è stata inevitabilmente interrotta e il mezzo, con le persone a bordo, è stato ricondotto all'ospedale di Cetraro.

Nessun medico a bordo

A quel punto la centrale operativa avrebbe disposto l'intervento di un ulteriore equipaggio dalla postazione di Belvedere Marittimo. Ma anche in questo caso, tuttavia, si trattava di un'ambulanza non medicalizzata. Non vi è certezza, al momento, delle condizioni della paziente colta da arresto cardiaco, anche se si parla di condizioni disperate.

Dramma emergenza e urgenza

Al netto della vicenda in sé, resta la fotografia di una situazione nella quale, mentre una donna necessitava di un intervento sanitario tempestivo, il mezzo destinato a portare sul posto il personale medico è stato costretto a interrompere la propria corsa a causa di un incidente. Un concatenarsi di circostanze che riporta al centro dell'attenzione il tema della tempestività dei soccorsi e della disponibilità di equipaggi medicalizzati sul territorio.

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