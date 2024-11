Un terribile incidente funesta la giornata natalizia in provincia di Cosenza. Un giovane è morto lungo la statale 18 tirrenica, nel territorio del comune di Diamante.

Alla guida di una Opel, per cause in corso di accertamento, la sua auto è sbandata finendo fuori strada proprio in corrispondenza di un viadotto. Il veicolo è precipitato per alcuni metri prima di schiantarsi al suolo. Sul posto operano i carabinieri della compagnia di Scalea ed i vigili del fuoco.

Ancora in corso le attività di identificazione del ragazzo, presumibilmente un ventenne, che viaggiava da solo e per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare nonostante la tempestività dei soccorsi.