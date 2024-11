L'intervento di estrazione del proiettile è perfettamente riuscito. Il giovane si trova ricoverato all'ospedale di Catanzaro. Al momento non si hanno notizie del ritrovameto dell'arma utilizzata per sparare

E' perfettamente riuscito l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto Giuseppe Raffa, il diciannovenne di Zungri, rimasto ferito da un proiettile sparato da un suo coetaneo dopo una lite. L'intervento di estrazione del proiettile è durato diverse ore, ora il giovane si trova ricoverato all'ospedale di Catanzaro in buone condizioni. Ancora però, non è stata ritrovata la pistola usata da Salvatore Barbieri, per sparare all'indirizzo di Raffa. E' attesa per oggi l'udienza di convalida del fermo.