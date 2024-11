Tre interventi, per il soccorso totale di dieci persone, sono stati compiuti nel fine settimana dalla Guardia costiera di Crotone. Venerdì pomeriggio, a circa 2 miglia dalla località di Steccato di Cutro, una unità in difficoltà per una grave avaria al motore, con quattro persone a bordo, ha chiesto soccorso tramite il numero blu 1530.

Il mezzo veloce della Guardia costiera dislocato nel porto di Le Castella, è intervenuto soccorrendo i diportisti e consentendo il trasporto dell'unità da diporto nello stesso scalo. Ieri sono stati compiuti due distinti interventi. Durante la mattina, in località Steccato di Cutro, un canoista, allontanatosi con il proprio figlio a bordo, colto dal repentino peggioramento delle condizioni meteomarine è stato soccorso ed assistito sino al rientro in spiaggia.

Nel tardo pomeriggio, a circa 3 miglia da Catanzaro Lido, la Sala operativa della Guardia costiera di Crotone ha coordinato il soccorso ad una unità da diporto, con 4 persone a bordo, che ha avuto un principio di incendio a bordo e la conseguente avaria del motore e degli impianti di navigazione. Sul posto è intervenuta una unità veloce della Guardia costiera dislocata nel porto di Catanzaro Lido, che dopo aver prestato la prima assistenza provvedeva a garantire il ricovero dell'unità e degli occupanti in porto.