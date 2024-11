«Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo… la mia vita non ha più senso senza te». È un dolore devastante quello che ha colpito la famiglia di Valentina, la bimba di 10 anni travolta e uccisa da un’auto sull’A2, all’altezza di Bagnara. La tragedia si è consumata nella sera del 5 gennaio e sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. Lo strazio di Francesca, madre della bambina è contenuto in un brevissimo post sui social. A quelle parole, immediata la risposta degli utenti. Commenti carichi di affetto e vicinanza ai familiari per un dramma inspiegabile.

L’incidente sull’A2

Secondo quanto appreso, la bambina viaggiava insieme ai genitori sulla Salerno-Reggio Calabria in direzione nord quando l’auto è stata costretta a fermarsi per un guasto nella corsia d'emergenza nei pressi dello svincolo autostradale di Bagnara Calabra. Valentina sarebbe scesa dall’auto e subito dopo travolta da un’auto in corsa. Vano ogni tentativo di soccorso, la piccola sarebbe deceduta sul colpo.