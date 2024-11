Duro il commento di Franco Roberti , procuratore nazionale antimafia, nei confronti della Chiesa. ‘Qualcosa si è mossa con Papa Francesco ma per decenni la Chiesa non ha fatto nulla’

“A fronte di tanti segni di falsa religiosità, chi doveva coglierli e contrastarli davanti allo stesso popolo non lo ha fatto; preti e vescovi in Calabria, Sicilia e Campania sono stati, salvo rare e nobilissime eccezioni, silenti e hanno perfino ignorato messaggi forti che pur provenivano dall’alto: basti pensare a quelli di Giovanni Paolo II ad Agrigento e di Benedetto XVI a Palermo”. È il duro commento della Direzione Nazionale Antimafia che ha parlato dei rapporti tra ‘ndrangheta e Chiesa nel rapporto annuale sulle Mafie.

“Sono convinto – ha continuato Franco Roberti, procuratore nazionale Antimafia - che la chiesa potrebbe moltissimo contro le mafie e che grande responsabilità per i silenzi sia della Chiesa. Viene ammazzato don Diana, poi don Puglisi: reazioni zero. Siamo dovuti arrivare al 2009 per iniziare a parlarne timidamente. Ora finalmente si è mossa qualcosa con Papa Francesco ma per decenni la Chiesa avrebbe potuto fare ma non ha fatto nulla. Papa Francesco - ha aggiunto - ne parla apertamente ma sono dovuti passare altri 6 anni per la scomunica dei mafiosi”.

La relazione ha ricordato che tra i segni “concreti di cambiamento” c’è il decreto del vescovo di Acireale del 20 giugno 2013, che ha vietato nella sua diocesi il funerale in chiesa al mafioso condannato che non abbia manifestato, “nel faro esterno”, alcun segno di ravvedimento. “Un provvedimento questo certamente innovativo e che quasi anticipa il senso religioso della scomunica lanciata ai mafiosi da Papa Francesco in Calabria”.

“In questa occasione – specifica la Dna - il Papa ha pronunciato parole di grande impegno, quasi un programma antimafia e dopo quella visita l’atteggiamento della chiesa locale è cambiato: sono così finalmente risuonate esplicite parole di condanna contro quella blasfema manifestazione di finta religiosità avvenuta a Oppido Mamertino e sono stati maggiormente sostenuti giovani preti che operano sull'esempio di due eroi dell’antimafia che sono don Peppino Diana e don Pino Puglisi, uccisi a causa dei valori che divulgavano”.