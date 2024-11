I nomi dei 79 soggetti indagati nell'ambito dell'inchiesta 'Dirty soccer' della Dda di Catanzaro

Sono 79 le persone indagate nell'inchiesta 'Dirty Soccer'. L'operazione delle Dda di Catanzaro ha fatto luce un un giro di scommesse illegali.



Calciatori indagati: Salvatore Astarita, Luciano Ariel Pignatta, William Carotenuto, Pasquale Izzo, Emanuele Marzocchi, Giacomo Ridolfi, Fabio Di Lauro, Mirko Garaffonni, Fabio Caserta, Abdoulaye Balde e il capitano del Catanzaro Domenico Giampà.

Presenti nell’elenco anche diversi allenatori: Francesco Massimo Costantino, ex allenatore della Torres; l’attuale allenatore del Messina Arturo Di Napoli (ex Savona), Marco Tosi (ex allenatore della Pro Patria), Massimiliano Solidoro (ex collaboratore tecnico del Savona), Riccardo Petrucci (Sambiase) e Ninni Corda (Barletta).



Dirigenti sportivi indagati: Luciano Campitelli, Mario Moxedano, Antonio Ciccarone, Domenico Capitani, Vincenzo Nucifora, Antonio Flora, Vito Morisco, Savino Daleno, Ercole Di Nicola, Francesco Molino, Antonio Palermo, Paolo Somma, Giorgio Flora, Maurizio Antonio Pagniello, Gianni Califano, Mauro Ulizio, Marco Barghigiani, Salvatore Maurizio Calidonna, Claudio Arpaia, Giuseppe Perpignano, Fabrizio Maglia, Felice Bellini, Armando Ortoli e Pietro Iannazzo. Coinvolti anche i procuratori sportivi Mauro Ruga, Daniele Piraino, Giuseppe Sampino, Eugenio Ascari.



Altri soggetti indagati: Pasquale LoGiudice, Raffaele Moxedano, Vinicio Ciccarone, Daniele Ciardi, l’ex attaccante del Catanzaro Marco Guidone, Francis Obeng, l’ex crotonese Mohamed Lamine Traorè, Massimiliano Carluccio, Marcello Solazzo, Andrea Ulizio, Ala Timosenco, Erikson Aruci, Adolfo Gerolino, Vincenzo Mellillo, Stefano Benini, Alberto Scarnà, Raffaele Pietanza, Diego De Palma, Raffaele Poggi, Claudio Lippi, Gimmi Annis, Edmond Nerjaku, Andrea Bagnoli, Gianni Califano, Massimo Cenni, l’avvocato catanzarese Sebastiano La Ferla, Marcello Di Giuseppe, Giuliano Pesce, l’ex calciatore Davide Matteini, Antonio Mazzei, Francesco Sergio Piemontese, Alessio Galantucci, Enrico Malvisi, Luigi Condò e Salvatore Casapulla.