E’ atteso per venerdì il processo d’appello per la Vigor Lamezia, sotto accusa nell’ambito dell’inchiesta sul calcio scommesse Dirty Soccer. E il verdetto potrebbe contrastare il giudizio di primo grado

Non può ancora cantare completamente vittoria la Vigor Lamezia. Il primo grado della scorsa settimana in merito all’inchiesta Dirty Soccer dovrà confrontarsi venerdì con l’inizio del giudizio d’Appello, dinanzi alla Corte Federale. E non è detto che il verdetto rimanga invariato.

Il procuratore federale, Stefano Palazzi, lo ricordiamo, era stato molto duro chiedendo per i bainco verdi l’esclusione dal campionato di Lega Pro. Il tribunale federale aveva, invece, deciso diversamente, infliggendo una penalizzazione di 5 punti da scontare all’inizio del prossimo campionato. Venerdì l’inizio del nuovo corso giudiziario, ed entro fine agosto, al massimo nei primi giorni di settembre la Vigor dovrebbe sapere con certezza quale sarà il suo futuro.

Intanto, non si ferma il calcio mercato. E’ stato così ufficializzato l'ingaggio del difensore centrale Matteo Patti, catanese, classe 1984 e di Vincenzo Tommasone, attaccante, di Cassino, classe 95.

A breve dovrebbe entrare tra le fila dei bianco verdi il centrocampista Eduardo Tundo, di proprietà del Lecce e l'attaccante Emanuele Marra, di proprietà del Novara .