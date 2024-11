Una squadra estranea ai fatti e che, anzi si considera parte lesa. Il Sambiase seppur con ritardo interviene nella vicenda Dirty Soccer che ha svelato un giro di partite manipolate.

Una società assolutamente estranea a quanto le viene imputato e che attende dalla magistratura che venga fatta chiarezza. A quasi due mesi da quando in tutta Italia è scattata l’operazione Dirty Soccer la squadra del Sambiase prende la parola sulla vicenda cercando di diradare nubi e dubbi sull’operato della società.



I fermi avevano riguardato i presunti componenti di due distinte organizzazioni di cui, secondo l'accusa, facevano parte, a vario titolo, dirigenti, allenatori e calciatori di serie D e Lega Pro, che avrebbero pilotato i risultati delle partite. In particolare, con lo scopo di non fare retrocedere il Sambiase, sarebbero state manovrate le partite Scalea-Castrovillari e Palmese-Paolana che con il loro risultato avrebbero così contribuito allo scopo.



Ora il Sambiase afferma però di sentirsi parte lesa e spiega che l’attuale dirigenza, guidata dal presidente Francesco Guadagnuolo, sta facendo i salti mortali per garantire un futuro al club in un periodo di grave crisi economica.



Ecco perché si stanno svolgendo incontri con nuovi soggetti interessati ad entrare a far parte della società e altri si avranno anche nei prossimi giorni per trasformarla in una srl sportiva. Ma se non dovessero andare a buon fine l’attuale società ha annunciato che si consegnerà nelle mani dell’amministrazione comunale.