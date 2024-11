Il direttore della Protezione civile calabrese scarica sull'Anas la responsabilità per il disastro di ieri pomeriggio sull'autostrada Salerno Reggio Calabria. Situazione annunciata, spiega Tansi, contro cui non è stato preso alcun provvedimento preventivo.

Da giorni era annunciato un calo delle temperature, e neve a bassa quota, in tutto il sud d'Italia e anche in Calabria. Ma gli annunci preventivi non sono serviti per mettere in campo tutte quelle misure necessarie ad affrontare l'emergenza sull'autostrada, paralizzando ancora una volta l'intera Calabria, per ore ieri pomeriggio. Con centinaia di cittadini imprigionati in un inferno di ghiaccio sull'autostrada, senza informazioni e senza soccorsi. Un disastro organizzativo che ricade integralmente sulle responsabilità dell'Anas, la società a cui è affidata la gestione della rete autostradale. Lo ribadisce anche oggi il responsabile della Protezione civile calabrese Tansi, che rilancia le accuse dirette all'Anas arrivate già ieri dal presidente della Regione Mario Oliverio. Il commissariamento della Struttura d'Esercizio, annunciata stamani dal presidente Anas Armani, sembra troppo poco dopo l'ennesimo disastro che ha penalizzato i calabresi, e l'immagine della Calabria, incapace di gestire due fiocchi di neve annunciati da giorni.



"È inconcepibile che una nevicata, ampiamente prevista e annunciata dalla Protezione civile della Regione Calabria, abbia messo in ginocchio l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Questa situazione era stata ampiamente preannunciata anche all'Anas con i bollettini meteo della Protezione civile Regione Calabria che da oltre 36 ore prevedevano nell'area colpita neve fino a 200 metri sul livello del mare". Durissima la nota di Tansi, che chiede provvedimenti concreti all'Anas, allo Stato, per evitare che disastri come questi si ripetano. "icordo che l'Anas e solo l'Anas, come previsto dalla legge, deve assicurare il transito veicolare – rimuovendo la neve – su una strada di sua proprietà, come l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. L'Anas non ha adottato alcun provvedimento preventivo per fronteggiare tale situazione. Non è un caso che le criticità sulle strade calabresi si siano verificate quasi esclusivamente sull'autostrada. La Protezione civile regionale, pronta sin dalle ore 15.45 per soccorrere la popolazione, è stata messa nelle condizioni di accedere con i propri mezzi sull'autostrada per soccorrere le autovetture bloccate solo nella serata".



