Quella che doveva essere una giornata all’insegna dello sport, per i calabresi della OmiFer Palmi in trasferta in Emilia Romagna, si è tramutata in momenti di pura angoscia. Giocatori e staff del club pianigiano, impegnati nel campionato nazionale di Serie A2, dopo aver sfiorato l’impresa contro la capolista Ravenna perdendo il match 3-2, al rientro negli spogliatoi della struttura polifunzionale del Pala De André, hanno scoperto di esser stati derubati.

I ladri avrebbero agito indisturbati, entrando attraverso un finestrone, mentre le squadre erano in campo. Sottratti dai borsoni portafogli con dentro i documenti, carte di credito e effetti personali. Lo sgradevole episodio ha destato sgomento.

Un’amara e inaspettata sorpresa in una città conosciuta in tutto il mondo per arte, storia e cultura. Perentoria la denuncia ai carabinieri che indagano per risalire ai malviventi. Il team di Palmi è rientrato in Calabria per continuare la corsa verso la salvezza nonostante la triste disavventura nel nord Italia.