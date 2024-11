L’area era illecitamente utilizzata come discarica di macerie provenienti da demolizioni edilizie con presenza anche di frantumi di pericoloso eternit

Il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, coordinato dal Gruppo Carabinieri del capoluogo, ha individuato in località Carro della frazione Ortì del Comune di Reggio Calabria, un’area illecitamente utilizzata come discarica di macerie provenienti da demolizioni edilizie, con presenza anche di frantumi di pericoloso eternit.



Il materiale, stimato in circa 300 mc, proveniva da lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un edificio adibito a civile abitazione che il committente, D.D. di 49 anni, aveva arbitrariamente trasportato, accumulato ed in gran parte occultato in un terreno risultante di proprietà della sorella D.G. di anni 56, residente, come il fratello, a Reggio Calabria.



Oltre alla proprietaria dell’area di smaltimento e al committente dei lavori di costruzione, sono stati denunciati a piede libero sia il legale rappresentante della ditta che ha materialmente trasportato e smaltito le macerie, D.R di anni 49, sia la progettista e direttore dei lavori, S.R.M di 43 anni. Tutta l’area di discarica è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.