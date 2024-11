L'uomo, senza alcuna autorizzazione, avrebbe effettuato un movimento terra con l'utilizzo di alcuni gradoni tagliando anche alcune grosse querce

Nel corso di un'attività di controllo del territorio i carabinieri forestali di Cetraro e Scalea hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva e deferito un uomo di Belvedere per avere effettuato senza alcuna autorizzazioni un movimento terra con la realizzazione di alcuni gradoni e un piazzale nella località “Piano della Donna” nel comune di Belvedere. Durante il controllo è stato evidenziato che i lavori abusivi eseguiti con un mezzo meccanico hanno comportato il taglio di alcune grosse querce. Inoltre in un altro terreno sono stati rinvenuti dei rifiuti speciali provenienti da demolizioni edili che l'uomo stava utilizzando al fine di effettuare un riempimento per un avvallamento. I carabinieri hanno sequestrato l'area oggetto della discarica e deferito l'uomo per discarica abusiva e violazione alla normativa ambientale e paesaggistica.

Francesco Pirillo