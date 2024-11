Denunciate quattro persone di nazionalità rumena. Provvedimenti eseguiti dai carabinieri forestali

Quattro persone di nazionalità rumena sono state denunciate dalla stazione carabinieri forestale di Montalto Uffugo per attività di gestione rifiuti non autorizzata.

I militari sono intervenuti in via Caminata, rinvenendo diversi rifiuti, anche di tipo speciale, tra i quali veicoli fuori uso, parti meccaniche, rame, ferro, elettrodomestici in disuso, pneumatici, rifiuti elettronici, cavi in plastica, batterie esauste, motori elettrici e scarti metallici vari. L’area, di circa 750 metri quadrati, era stata adibita a raccolta e stoccaggio di tali rifiuti senza alcuna autorizzazione.

Al suo interno era stato allestito anche un banco attrezzato per lo smontaggio ed il recupero del materiale metallico quale il rame. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, ha portato all’identificazione dei quattro soggetti responsabili dell’attività illecita finalizzata allo smontaggio dei veicoli cessati alla circolazione e alla loro rivendita.

I rifiuti erano stoccati in modo incontrollato sul suolo senza la dovuta impermeabilizzazione, necessaria ad evitare il deflusso delle sostanze liquide nel terreno.

Salvatore Bruno