I carabinieri forestali del Nipaf di Cosenza, con il coordinamento della procura, hanno sequestrato il centro raccolta comunale dei rifiuti di Rovito ubicato nell'ex campo sportivo della cittadina.

Due persone, l'ex sindaco della cittadina Felice D'Alessandro e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, sono stati denunciati per il reato di attività di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.

Durante un controllo, i militari hanno riscontrato diverse irregolarità in violazione alle norme che regolano la gestione di questi specifici siti a supporto della raccolta dei rifiuti in maniera differenziata. In particolare si è accertata la realizzazione di una vera e propria discarica abusiva e la gestione illecita rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Secondo i riscontri effettuati, su tutta l'area erano presenti cassoni adibiti alla raccolta colmi di rifiuti eterogenei sparsi alla rinfusa quali ingombranti, Raee, lastre in eternit, scarti provenienti da raccolta rifiuti urbani, spazzamento strade e sfalcio verde urbano, pneumatici fuori uso, rifiuti provenienti da attività demolizione fabbricati e ferro.

Altri rifiuti erano stati invece abbandonati direttamente sul suolo dove vi era anche una cisterna di raccolta per olii esausti. L'area sequestrata ha una superficie di 8.300 metri quadri e contiene 1750 metri cubi di rifiuti.