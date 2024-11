VIDEO | Dopo l'accorato appello della famiglia residente a Santa Maria del Cedro, la presidente del centro sociale Roberta Lanzino di Scalea, Pina D'Amante, si è recata in uno degli istitituti di credito bancari della città di Torre Talao per aprire un conto corrente su cui inviare gli aiuti

Abdellah, Anna e il loro figlioletto di 6 anni, da tempo malato, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo il drammatico appello lanciato attraverso il nostro network dalla famiglia di origini marocchine, da anni residente a Santa Maria del Cedro, si è messa in moto una vera e propria gara di solidarietà per fornire supporto economico per le cure del bimbo e così ieri mattina è stato aperto un conto corrente dedicato alla causa nell'istituto bancario Bcc di Verbicaro, nella sede di Scalea. A farsi carico della gestione sarà il "Centro Donna Roberta Lanzino", che ha sede nella città di Torre Talao ma opera da anni in tutto il territorio dell'alto Tirreno cosentino. L'associazione, presieduta da Giuseppina D'Amante, è nota per portare avanti numerose battaglie sociali, talvolta anche affiancando le istituzioni.

La vicenda

Il figlio della coppia, nei mesi scorsi, ha subito un delicato intervento per disturbi alle vie urinarie, ma nonostante ciò i problemi di salute non sono scomparsi e nel frattempo i suoi genitori hanno smesso di lavorare per poter rimanere accanto a lui nei lunghi periodi di ricovero. Senza alcun entrata economica e con continue spese da affrontare, la famiglia Maadarni è precipitata ben presto in una situazione di estremo disagio, tanto che al momento dell'appello, lanciato solo qualche giorno fa, risultava scoperto il pagamento di ben due bollette della luce. Fortunatamente, nel giorno stesso della messa in onda del servizio, diversi cittadini hanno provveduto a risanare uno dei pagamenti inevasi, scongiurando l'imminente interruzione del servizio. Inoltre, poche ore più tardi, altri cittadini hanno fatto recapitare al piccolo una busta piena di pupazzetti e di giocattoli di vario genere.

Una famiglia perbene

Anna e Abdellah sono un esempio virtuoso di integrazione sociale e in paese tutti li conoscono come brave persone e per essere una famiglia unita. In particolare, Abdellah, nativo di Casablanca, è laureato in matematica e fisica ed è un ex poliziotto, costretto a lasciare il Marocco con l'arrivo della dittatura. «Quando era in Marocco servivo lo Stato - ha detto il papà del piccolo - e ne andavo orgoglioso. Poi ho preferito venire in Italia a fare il venditore ambulante, piuttosto che tradire certi valori. Oggi Dio si è ricordato di quel grande sacrificio e mi ha mandato tanti angeli nel momento del bisogno. Grazie Dio, grazie Italia». L'uomo è arrivato nel Belpaese 19 anni fa, nel 2000.

Pina D'Amante: «Un doveroso atto di civiltà»

Il centro sociale dedicato a Roberta Lanzino, la giovane studentessa rendese prima violentata e poi trucidata il 26 luglio del 1998, non è nuovo a questo tipo di iniziative. L'ultima, in ordine di tempo, è l'emporio solidale, un negozio di abbigliamento e accessori aperto a chiunque ne abbia bisogno, dove si può prendere tutto ciò che serve in modo totalmente gratuito, messo in piedi grazie ad ignoti donatori. Quando i componenti dell'associazione hanno appreso la storia in tv, si sono subito messi in contatto con la famiglia per chiedere di occuparsi del caso. Tre giorni dopo la presidente Pina D'Amante si è recata nella banca scaleaota con una fitta documentazione che testimonia le condizioni di salute del piccolo ed è stato aperto un conto corrente dedicato, dal quale il suo papà potrà prendere del denaro ogni volta che ne avrà bisogno. «Non possiamo girarci dall'altra parte - ha detto la signora Pina - è nostro dovere civico e morale occuparsi delle persone in difficoltà. Per quel che ci riguarda siamo aperti a ogni tipo di iniziativa, dobbiamo lavorare al fianco delle istituzioni per rendere la nostra società un posto migliore».

Come aiutare la famiglia Maadarni

L'unico modo per aiutare la famiglia è quello di effettuare un versamento o un bonifico sul conto corrente dedicato, specificando la causale: "Un aiuto per la famiglia Maadarni". Per ricevere tutte le informazioni e le coordinate bancarie sarà sufficiente farne richiesta tramite mail alla presidente dell'associazione all'indirizzo pirosca03@libero.it.

Nessuna persona è autorizzata alla raccolta fondi porta a porta. Ogni donazione dovrà essere rendicontata e dovrà pervenire esclusivamente tramite le modalità sopra indicate.