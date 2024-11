«Darò riscontro la prossima settimana, dopo aver ascoltato, per le competenze del mio ruolo, tanto le persone ristrette quanto la competente amministrazione, sempre nel segno delle sinergie istituzionali da sempre in atto. Come anticipato, in ragione delle criticità emerse nella giornata di ieri, oggi ho effettuato una visita istituzionale presso il Carcere di Arghillá». Questo l’esito della visita istituzionale eseguita questa mattina dalla garante per i diritti delle Persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria, Giovanna Russo, presso il carcere di Arghillà. La visita era stata annunciata ieri a seguito dei disordini verificatisi nel pomeriggio.

Il cordoglio per la scomparsa del garante nazionale D’Ettore

«Ritengo che oggi il pensiero debba essere con garbo rivolto al Garante Nazionale, il caro professore Maurizio D’Ettore, prematuramente e improvvisamente scomparso proprio nella sua terra a seguito di malore improvviso. Sentimento di cordoglio e vicinanza ai suoi affetti e alla famiglia. Voglio ricordare il Presidente tanto nelle interlocuzioni di questi mesi, in ragione dei nostri ruoli, quanto nella sua preziosa esperienza, ha messo sempre al centro del suo mandato l’ascolto e l’equilibrio, fondamentali in questo preciso momento storico. Aveva intuito sin da subito che questo mondo così articolato e complesso doveva essere pacificato». Così conclude Giovanna Russo, la garante per i diritti delle Persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria.