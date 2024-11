Tre ragazzi risultano dispersi a Gambarie d’Aspromonte. Sul posto sono giunte le unità cinofile dei vigili del fuoco. La notizia viene riportata sul profilo twitter dei vigili.

Non si conoscono ancora i particolari della vicenda, ma da quel che è possibile comprendere i tre si sarebbero addentrati nella zona di Gambarie d’Aspromonte, forse incuriositi dalla possibilità di vedere gli ultimi cumuli di neve dei giorni appena trascorsi.

Sta di fatto che, nel momento in cui non si è avuta più notizia dei giovani, sono subito partite le ricerche per evitare che possa sopraggiungere la notte senza che i tre possano essere ritrovati. A Gambarie, infatti, di notte le temperature raggiungono abbondantemente livelli sotto lo zero.

Si attende l’esito dell’attività che viene portata avanti anche con l’ausilio delle unità cinofile.