Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di un 62enne di Brognaturo. Era uscito per andare nei boschi delle Serre alla ricerca di funghi ma non vi ha fatto più ritorno. Non vedendolo rientrare a casa, i familiari hanno lanciato l’allarme. Impegnati nelle ricerche in una vasta zona ricompresa fra i territori comunali di Brognaturo, Serra San Bruno, Cardinale, Spadola e Simbario, ci sono gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, i carabinieri della Compagnia di Serra e San Bruno, i vigili del fuoco e il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Nella zona piove da ieri pomeriggio e questo non facilita le operazioni di ricerca che comunque vanno avanti senza sosta per cercare di ritrovare sano e salvo il 62enne di Brognaturo.