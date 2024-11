Sono in corso le ricerche di un 52enne, G.B., di cui non si hanno notizie da ieri mattina. A dare l'allarme la moglie che non vedendolo rientrare ha allertato i carabinieri. L'uomo, originario di Valgreghentino (LC), è scomparso da Acquappesa, nel Cosentino, dove era in vacanza insieme alla moglie. Proprio alla donna avrebbe riferito di voler arrivare alla sorgente termale e da lì proseguire fino a Guardia Piemontese, nell'area che comprende anche le terme luigiane. Si tratta di una zona molto impervia, con molte pareti di roccia.

Sono in corso le ricerche: impegnati carabinieri, soccorso alpino Guardia di finanza, soccorso alpino e vigili del fuoco anche con l'ausilio dei droni. In arrivo anche un elicottero per perlustrare la zona.

Aggiornamento alle 12.30 - Il 52enne è stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco. In corso le operazioni di recupero, rese difficoltose anche dalla zona impervia. Non si conoscono ancora le condizioni di salute.