Non solo Reggio. L’ombra del dissesto finanziario incombe sempre più minaccioso su ben 70 Comuni calabresi, che si andrebbero ad aggiungere così ai 54 già in default conclamato.

Sono queste le dirette conseguenze di una recente sentenza della Corte costituzionale, la 18 del 2019, che ha cancellato la possibilità di spalmare su trent’anni i debiti, introdotta nel 2016 dall’allora governo Renzi. Un vero e proprio salvagente che Palazzo Chigi lanciò a moltissimi Comuni italiani, soprattutto al Sud, che stavano annegando in un mare di “pagherò” mai onorati. In quell’occasione furono in molti a stigmatizzare una scelta che, se da un lato avrebbe consentito di aiutare nell’immediato gli enti locali evitando che andassero gambe all’aria, dall’altro ha caricato sulle amministrazioni che verranno il gravame di debiti che non hanno contratto.

Oggi quella ciambella di salvataggio si è afflosciata miseramente, bucata dalla Consulta che ha definito incostituzionale nascondere il disavanzo sotto un tappeto lungo tre decenni, facendo ricadere le conseguenze dell’indebitamento sulle generazioni future e sottraendo agli elettori la possibilità di giudicare gli amministratori in base ai risultati di bilancio realmente conseguiti. Insomma, basta conti dopati, che così sono bravi tutti.

Il Comune che per primo ha deciso di affrontare questa tempesta perfetta, è quello di Reggio Calabria, che si ritrova sul groppone circa 50 milioni di euro di disavanzo ancora da smaltire.

Per il sindaco Giuseppe Falcomatà, che ieri a ha riunito la sua maggioranza per fare il punto della situazione, la dichiarazione di dissesto è pressoché inevitabile. Le poche speranze residue di evitare il default sono affidate a un provvidenziale, ma molto improbabile, intervento del Governo gialloverde, con il varo di un decreto salva Comuni.

È molto difficile, però, immaginare che Palazzo Chigi, alle prese con una coperta già troppo corta per reddito di cittadinanza e quota 100, decida di andare in aiuto delle amministrazioni a rischio dissesto, tanto più che gli enti indebitati si concentrano soprattutto al Sud e il cuore di Salvini, si sa, batte al Nord.

Tra le amministrazioni che in queste settimane stanno valutando gli effetti dirompenti della sentenza della Corte costituzionale, ci sono anche quelle di Cosenza e di Lamezia Terme, che rientrano nella top ten dei Comuni italiani più popolosi che sono ricorsi alle “comode” rate trentennali per cercare di mettere sotto controllo i bilanci e ora, proprio a causa della sopraggiunta impossibilità di continuare a spalmare i debiti, si ritrovano nuovamente in cattive acque.

Ancora più grave la situazione a Vibo Valentia, dove il nuovo dissesto andrebbe a incunearsi su quello vecchio del 2013, caso unico in Italia che, purtroppo, sta facendo scuola come pessimo esempio di gestione amministrativa da non seguire. Dissesto sempre più vicino anche per Rende e Castrovillari, tra i comuni più popolosi di quelli in lista.

In sintesi, dopo la sentenza della Consulta, a rischiare il default sono tutte le amministrazioni che hanno presentato un piano di riequilibrio finanziario.

I Comuni calabresi in dissesto e riequilibrio finanziario

Comune N. Proc. Procedimenti Provincia Abitanti

ACRI 1 2014 Rieq. CS 21.458 ALTILIA 1 2016 Rieq. CS 737 AMANTEA 1 2017 Diss. CS 13.754 BISIGNANO 1 2016 Rieq. CS 10.335 CARIATI 2 2013 Rieq.

2016 Diss. CS 8.644 CAROLEI 1 2018 Diss. CS 3.462 CASTROVILLARI 1 2012 Rieq. CS 22.515 CERISANO 2 2013 Rieq.

2014 Diss. CS 3.271 COLOSIMI 1 2013 Rieq. CS 1.313 COSENZA 1 2012 Rieq. CS 69.484 CROSIA 2 2013 Rieq.

2014 Rieq. CS 9.481 DOMANICO 2 2014 Rieq.

2015 Rieq. CS 943 FUSCALDO 1 2011 Diss. CS 8.072 GRIMALDI 2 2013 Rieq.

2015 Diss. CS 1.739 LONGOBARDI 2 2013 Rieq.

2014 Rieq. CS 2.256 LUNGRO 1 2008 Diss. CS 2.517 MANDATORICCIO 1 2018 Diss. CS 2.900 MONTALTO UFFUGO 1 2015 Rieq. CS 18.168 PAOLA 1 2012 Diss. CS 16.416 RENDE 1 2013 Rieq. CS 33.555 ROGLIANO 1 2017 Rieq. CS 5.697 SAN GIOVANNI IN FIORE 2 2012 Rieq.

2014 Diss. CS 17.912 SAN LORENZO DEL VALLO 2 2016 Rieq.

2018 Diss. CS 3.465 SAN LUCIDO 2 2012 Rieq.

2016 Diss. CS 5.940 SCALEA 1 2013 Rieq. CS 10.152 SERRA D'AIELLO 1 2014 Diss. CS 549 BADOLATO 1 2017 Diss. CZ 3.183 BELCASTRO 2 2012 Rieq.

2016 Diss. CZ 1.400 BORGIA 1 2016 Rieq. CZ 7.418 BOTRICELLO 1 2016 Diss. CZ 4.906 CARAFFA DI CATANZARO 1 2016 Rieq. CZ 1.960 CHIARAVALLE CENTRALE 3 2012 Rieq.

2014 Diss.

2014 Rieq. CZ 5.883 CROPANI 3 2013 Rieq.

2014 Diss.

2014 Rieq. CZ 4.306 DECOLLATURA 1 2018 Rieq. CZ 3.252 GASPERINA 1 2013 Diss. CZ 2.160 GUARDAVALLE 1 2013 Rieq. CZ 4.752 JACURSO 1 2017 Rieq. CZ 623 LAMEZIA TERME 2 2014 Rieq.

2014 Rieq. CZ 70.336 NOCERA TERINESE 3 2013 Rieq.

2014 Rieq.

2016 Diss. CZ 4.725 SAN MANGO D'AQUINO 2 2017 Diss.

2017 Rieq. CZ 1.639 SAN PIETRO A MAIDA 1 2017 Rieq. CZ 4.298 SELLIA MARINA 1 2013 Rieq. CZ 6.987 SERSALE 2 2013 Diss.

2013 Rieq. CZ 4.767 SOVERATO 2 2012 Rieq.

2014 Rieq. CZ 8.841 SOVERIA MANNELLI 1 2017 Rieq. CZ 3.137 SQUILLACE 2 2013 Rieq.

2014 Diss. CZ 3.400 TAVERNA 1 2016 Rieq. CZ 2.705 ZAGARISE 2 2015 Rieq.

2018 Diss. CZ 1.733 CASABONA 1 2010 Diss. KR 2.856 CIRO' MARINA 2 2012 Diss.

2016 Diss. KR 15.051 CUTRO 1 2015 Diss. KR 10.065 ROCCA DI NETO 3 2012 Rieq.

2014 Rieq.

2015 Diss. KR 5.594 ANOIA 2 2012 Rieq.

2013 Diss. RC 2.246 BAGNARA CALABRA 1 2016 Diss. RC 10.622 BENESTARE 1 2018 Rieq. RC 2.442 BIANCO 1 2017 Rieq. RC 4.125 BOVA MARINA 1 2012 Diss. RC 4.142 BOVALINO 2 2013 Rieq.

2017 Diss. RC 8.814 BRANCALEONE 1 2018 Rieq. RC 3.624 CAMINI 1 2010 Diss. RC 715 CARDETO 1 2018 Diss. RC 1.822 CAULONIA 1 2018 Diss. RC 7.060 FEROLETO DELLA CHIESA 1 2014 Diss. RC 1.772 FERRUZZANO 1 2015 Rieq. RC 745 GIFFONE 1 2018 Rieq. RC 1.946 GIOIA TAURO 1 2017 Diss. RC 19.063 LOCRI 3 2012 Rieq.

2015 Rieq.

2017 Diss. RC 12.459 MONASTERACE 2 2012 Rieq.

2013 Diss. RC 3.369 MOTTA SAN GIOVANNI 1 2013 Rieq. RC 6.122 PLACANICA 1 2013 Rieq. RC 1.250 REGGIO DI CALABRIA 1 2012 Rieq. RC 180.817 RIACE 2 2017 Rieq.

2018 Diss. RC 1.793 SAMO * 1 2012 Diss. (risanato nel 2017) RC 871 SAN LORENZO 2 2016 Diss.

2016 Rieq. RC 2.685 SAN PROCOPIO 1 2008 Diss. RC 539 SCILLA 1 2012 Diss. RC 5.115 SIDERNO 1 2013 Diss. RC 16.879 TAURIANOVA 3 2013 Rieq.

2014 Rieq.

2017 Diss. RC 15.310 BRIATICO 1 2011 Diss. VV 3.983 NARDODIPACE 1 2012 Diss. VV 1.384 NICOTERA 1 2018 Diss. VV 6.490 PIZZO 2 2014 Rieq.

2017 Diss. VV 8.885 ROMBIOLO 1 2018 Rieq. VV 4.649 SAN CALOGERO 2 2014 Rieq.

2017 Diss. VV 4.460 SIMBARIO 1 2013 Rieq. VV 956 SORIANO CALABRO * 1 2008 Diss. (risanato nel 2017) VV 2.472 VIBO VALENTIA 2 2013 Diss.

2013 Rieq. VV 33.357

* Il Comune di Samo (RC), precisa il sindaco Giovambattista Bruzzaniti, è stato dichiarato risanato nel 2017, dopo il dissesto del 2012.

* Il Comune di Soriano Calabro (VV), precisa il sindaco Francesco Bartone, è stato dichiarato risanato nel 2017, dopo il dissesto del 2008.