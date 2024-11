Nasce il Magazine digitale di intrattenimento di DmU. Il blog collettivo, ideato da Elisabetta Mazzeo, cambia Identity. Al compimento del primo anno di attività, Distanti ma Unite ha accettato l’ennesima sfida. E ha presentato la nuova brand identity e l’aggiornata veste del sito, rinnovato completamente nella grafica e redatto con contenuti inediti e originali.

«Il team di Distanti ma Unite selezionerà storie e interviste. Approfondimenti originali su tendenze, attualità, sostenibilità, benessere, cucina e tematiche relative all'universo femminile. Il tutto attraverso una visione internazionale e un pizzico di inevitabile ironia. E poi, come abbiamo sempre fatto da quando siamo nate, continueremo a ospitare chi avrà qualcosa da raccontare e denunciare. Un nuovo inizio e una nuova sfida», afferma la project creator, Elisabetta Mazzeo.

Dunque, una rinnovata veste grafica del sito che ospiterà non più rubriche personali ma categorie di argomenti. Tra le tante novità: gli articoli in evidenza che giornalmente cambiano in home page, i "suggerimenti di lettura" e uno stuzzicante box dei commenti, che conterrà critiche e apprezzamenti dei lettori. E si potrà scoprire anche la neonata sezione DmU Communication. Una agency sorta grazie alla congiuntura di competenze presenti nello staff di DmU, e diretta a tutti coloro che hanno bisogno di fare la differenza in termini di visibilità.