Dopo il caffè sospeso arriva il Pandoro. È l’iniziativa lanciata a Lamezia Terme dal consigliere comunale Giancarlo Nicotera sotto il nome di “Un panettone per amico”.

«L'idea è quella di coinvolgere la città affinché, chi voglia, possa donare un panettone o un pandoro a favore delle persone meno abbienti – spiega Nicotera - Tali dolciumi si potranno acquistare anche presso i supermercati che hanno aderito all'iniziativa e lasciarli "in sospeso" a favore di un "amico o di alcune famiglie speciali", cioè coloro che purtroppo non hanno i soldi per comperarli».



«Il giorno della vigilia, - conclude - i panettoni ed i pandori donati e raccolti, saranno distribuiti. Sarà un modo bello e gioioso di condividere assieme la gioia del Santo Natale». I pandori o panettoni “sospesi” possono essere lasciati ei supermercati Conad o Mercadò di Lamezia. Per contatti si può scrivere alla seguente mail: unpanettoneperamico@libero.it