Approderà domani intorno alle 13 l’imbarcazione Ngv Aurelia destinata alle quarantene nell’area portuale di Corigliano. La nave è partita questa mattina dal Porto di Ancona, ha fatto tappa a Spalato ed è ripartita alla volta di Corigliano Rossano. Da quanto emerge l’imbarcazione è già stata svuotata dei passeggeri e sarà sottoposta ad alcune verifiche di idoneità per convertirla alla tipologia di attività indicata, con relative visite ispettive a bordo per decidere su come occorrerà attrezzarla. Al momento, dunque, vi è solo il personale di bordo, ma sostanzialmente la nave è vuota, ragion per cui farà ingresso proprio all'interno del porto.