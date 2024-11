A seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione civile regionale per l’intera giornata di domani, il sindaco Sergio Abramo, sentiti anche gli uffici provinciali competenti, ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città per domani martedì 5 febbraio.



Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, in previsione del persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. “Il rischio idrogeologico – si legge nell’ordinanza del sindaco - motivato anche dalle piogge previste durante la giornata, potrebbe comportare rilevanti problematiche per la cittadinanza, e in particolar modo per gli studenti, connesse alle difficoltà di spostamento dei mezzi pubblici e privati”. Gli istituti resteranno chiusi anche a Gizzeria.



Intanto, il maltempo imperversa già da alcune ore sull'intero territorio catanzarese, dove si sono registrate abbondanti piogge. Criticità per la viabilità, invece, in località Copanello dov'è in corso una grandinata. Mentre allagamenti e disagi dovuti al maltempo si sono registrati nei comuni di San Floro, Squillace, Girifalco, Borgia, Amaroni, Vallefiorita e Stalettì. In particolare, alcune autovetture risultano bloccate nel comune di Vallefiorita. Nell'area compresa tra Squillace e Brogia stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco.



Il sindaco ha anche attivato il Coc, Centro operativo Comunale, per monitorare costantemente la situazione e adottare ogni misura necessaria per affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità.

Luana Costa