«Sono vicino a suo padre… Sappia che non ho lasciato un secondo la mano a suo figlio». È struggente di un uomo che riferisce di essere stato vicino a Domenico Orlando, 26 anni, negli attimi immediatamente successivi al tragico incidente che la notte scorsa l'ha coinvolto. Nell'impatto frontale tra la sua moto e un'automobile, sulla statale 106 all'altezza di San Leo di Pellaro, il giovane è rimasto gravemente ferito. Il 118 ha provveduto a portarlo in ospedale ma qui è deceduto poco dopo.

Una morte che ha lasciato sgomenti e ha provocato tanta commozione nella comunità di Melito Porto Salvo, dove Domenico viveva. L'associazione Basta vittime sulla strada statale 106 sui suoi social ha espresso «sconforto e immenso dolore» per l'ennesima vittima di questa arteria, esprimendo il suo cordoglio alla famiglia e agli amici del 26enne. Tanti i commenti, tra i quali è subito spiccato quello di Dario, che ha raccontato di aver «tenuto la mano ed accarezzato la schiena per più di 40 minuti» a Domenico, sottolineando poi la sua vicinanza al padre: «Sappia che non ho lasciato un secondo la mano a suo figlio».

In molti hanno poi espresso il proprio dispiacere per una morte prematura, che segna ancor di più una famiglia che da appena qualche mese aveva vissuto un altro terribile lutto: «Ti voglio pensare abbracciato alla tua mamma», «Domenico insieme alla tua dolce mamma state sempre vicini e vegliate su tuo papà e tutta la famiglia», alcuni dei commoventi commenti.

Sui social anche il cordoglio dell'amministrazione comunale: «Al padre, già colpito solo qualche mese fa da altro grave lutto, nonché a tutti i familiari esprimiamo la vicinanza di tutta la comunità».