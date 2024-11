Cronaca

Don Aldo Lamanna si è suicidato - VIDEO

Nessuno l’ha spinto. Non sarebbe stata una caduta accidentale, don Aldo Lamanna, 42 anni, si sarebbe suicidato. Vanno in questa direzione le indagini condotte dai carabinieri di Tropea guidati dal capitano Francesco Manzone che in tale direzione ha ragguagliato la procura diretta da Mario Spagnuolo.