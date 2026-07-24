La caduta è avvenuta nei pressi del monumento ai Carabinieri. Gli alberi avrebbero attutito l’impatto: la donna è stata soccorsa e trasferita al presidio ospedaliero di Vibo Valentia. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’episodio

Paura questa mattina a Vibo Marina, dove una donna è caduta in una scarpata nei pressi del monumento dedicato ai Carabinieri. Sul posto è stato immediatamente attivato l'elisoccorso, che ha raggiunto rapidamente la zona per prestare i primi soccorsi.

A rallentare la caduta sono stati gli alberi presenti lungo il pendio, che ne hanno attutito l'impatto: la donna, fortunatamente, ha riportato conseguenze lievi ed era cosciente al momento del recupero, tanto da riuscire a muoversi autonomamente.

L'equipe sanitaria a bordo dell'elicottero ha poi trasportato la donna all'ospedale di Vibo Valentia, dove risulta tuttora ricoverata sotto osservazione. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale: sulla dinamica dell'episodio sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.