Il fatto avvenuto sulla strada per Donnici. Provvidenziale l’intervento degli agenti

Brutta esperienza ieri per una donna che, per motivi tuttora in corso di chiarimento, si trovava sull'orlo di un precipizio sulla strada che va verso Donnici. La donna è stata tratta in salvo dagli uomini della Polizia di Stato i quali, nella tarda mattinata di ieri, sono stati allertati da un uomo che, percorrendo quel tratto di strada, aveva notato la donna nell'atto di scavalcare il gard rail.

Con non poca facilità, gli agenti hanno raggiunto il luogo in cui si trovava la donna, tranquillizzandola e traendola in salvo. La stessa, in evidente stato confusionale, è stata accompagnata dagli operatori del 118 allertati dalla Polizia presso il nosocomio di Cosenza.