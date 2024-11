L'impatto si è verificato nei pressi del bivio di Rose. Ferito gravemente anche ilo genero della donna

Una Fiat Panda ha investito una donna ed il genero che transitavano a piedi nei pressi del bivio di Rose, nel cosentino. A causa del tremendo impatto i corpi sono sbalzati a circa 15 m di distanza. La donna è morta sul colpo mentre l’uomo si trova ricoverato all'Annunziata di Cosenza in gravi condizioni. Il conducente dell'auto si è fermato per dare i primi soccorsi ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.