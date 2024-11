La 44enne viveva nel quartiere Lido del capoluogo e aveva partecipato a una festa in spiaggia. I carabinieri avrebbero ascoltato i primi testimoni ( ASCOLTA L'AUDIO )

Una donna di 44 anni, A. B., è stata trovata morta questa mattina lungo una strada che porta a Squillace, in provincia di Catanzaro. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato indagini dirette a chiarire le cause del decesso: elementi utili per gli accertamenti potranno arrivare dalla autopsia sul corpo della 44enne, già disposta dell'autorità giudiziaria.

Secondo fonti investigative la donna, che viveva a Catanzaro nel quartiere Lido, nella notte di Ferragosto aveva partecipato a una festa in spiaggia: i carabinieri avrebbero già ascoltato i primi testimoni.