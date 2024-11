«Mi sento un po' ammaccata ma sono anche molto serena». Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni parla all'indomani dell'incendio del portone del suo studio legale. Un commento che arriva dopo la riunione di maggioranza convocata per discutere dell'intimidazione subita in via Umberto I. «Non c'è dubbio che il gesto è fatto al sindaco e non all'avvocato Caminiti - aggiunge - io lì non faccio attività professionale da oltre due anni. Quello è rimasto il mio studio personale nella casa di famiglia.

L'amministrazione ovviamente è compatta e prosegue senza alcun tentennamento sulla strada che abbiamo tracciato ormai un anno fa. Noi abbiamo detto che si cambia passo, si cambia il metodo e che avremmo fatto tutto con correttezza, con trasparenza nella massima partecipazione della città e questo continuerà ad essere. Chiaramente non molliamo, non indietreggiamo e siamo molto fiduciosi nell'operato delle forze dell'ordine. Sentiamo la presenza del prefetto che ieri ci ha chiamato e ci ha assicurato la presenza del governo e l'attenzione del ministro dell'Interno Piantedosi».

«Niente dimissioni»

Sulle ragioni del gesto, la sindaca non ha dubbi. «Non ci sono state - sostiene - azioni amministrative eclatanti. Certo abbiamo cambiato il metodo e c'è stata qualche rescissione contrattuale più pesante. C'è stato qualche sgombero, questo sì. Credo che l'intimidazione sia un segnale di presenza. Come se ci abbiano voluto dire "guardate che però noi qua siamo". Io ho quest'idea, dopo di ché aspettiamo di capire nei prossimi giorni cosa emergerà dal prosieguo dell'indagine. Ovviamente non sto pensando alle dimissioni. Né io né nessuno dei dodici amministratori che con me condividono questo percorso. Siamo tutti ancora più motivati e ieri ci siamo detti che continuiamo a testa alta e sempre con il cuore in mano come abbiamo fatto dall'inizio, da quando ci siamo candidati. Ci auguriamo quello che dice don Italo Calabrò: "Camminando si segna il cammino"».