Erano a bordo di due barche a vela. In corso le indagini per individuare gli scafisti

REGGIO CALABRIA - Ancora sbarchi di immigrati sulle coste calabresi. Nelle ultime ore si sono registrati altri due distinti episodi, uno a Badolato, nel Catanzarese, l'altro a Reggio Calabria. Complessivamente sono 139 i migranti di varie nazionalità sbarcati in Calabria a bordo di due barche a vela.

Lo sbarco di Badolato. Nella piccola cittadina catanzarese sono giunti 71 migranti, ammassati su un barca di circa quindici metri. Si tratta di 64 uomini e sette donne. Le loro condizioni sono buone. I migranti sono stati soccorsi dai carabinieri ed accompagnati nella palestra comunale di Sant'Andrea.

Lo sbarco di Reggio. In riva allo Stretto sono approdati 68 migranti, tra i quali anche una donna. Una decina di migrandi si sono tuffati in acqua a poca distanza dalla costa ed hanno raggiunto a nuoto la riva. Gli altri sono stati trasbordati su una motovedetta della capitaneria di porto e tratti quindi in salvo. In corso le indagini per individuare gli scafisti dei due sbarchi.

Lo sbarco di Ferragosto. Non si conoscono le cause della morte del migrante arrivato nella mattinata di ieri nel porto di Reggio, assieme ad altre 221 persone soccorse nel Canale di Sicilia nell'ambito dell'operazione "Mare nostrum". Da quanto è stato possibile apprendere, l'uomo potrebbe essere deceduto per annegamento. Dei 221 migranti sbarcati in Calabria 194 sono uomini, 25 donne e due i minori. Sarebbero tutti centroafricani. Le loro condizioni di salute sono ritenute complessivamente buone anche se si registrano dieci casi di scabbia. Quattro persone, inoltre, presentano delle ustioni sul corpo. Si stanno completando in queste ore le operazioni di primo soccorso e di accoglienza da parte delle forze dell'ordine, del personale medico e dei volontari delle associazioni di assistenza. Sul posto la polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale e protezione civile del Comune di Reggio. Gli immigrati saranno adesso trasferiti in vari centri della regione. (mf)