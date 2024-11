I carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia hanno messo in atto una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con obbligo di rimanere ad una distanza minima di 500 metri e di non comunicare con la stessa attraverso qualsiasi mezzo, nei confronti di un sessantenne di Cessaniti. L'uomo sarà monitorato tramite dispositivo elettronico.

Le indagini dei militari dell’Arma, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo, hanno consentito di identificare il responsabile dell’aggressione commessa nello scorso febbraio ai danni di una guardia medica in servizio.

L'aggressione è avvenuta durante la notte mentre il medico, una donna di 29 anni, in turno presso la postazione di continuità assistenziale, stava rispondendo a una chiamata per un presunto malore. Dopo aver constatato che l'uomo non era in pericolo, è stata aggredita alle spalle e ha rischiato di essere trascinata dentro la casa. Fortunatamente è riuscita a liberarsi e a chiamare i soccorsi.

Il pronto intervento dei militari dell’Arma e le successive indagini, coordinate dalla Procura di Vibo Valentia, hanno consentito di ricostruire il grave episodio di aggressione fisica ai danni della giovane dottoressa, che purtroppo si inserisce in una statistica preoccupante. Nel territorio della Provincia Vibonese, dall’inizio dell’anno si sono verificate più di 5 aggressioni, dato che purtroppo risulta in linea anche con quelle degli precedenti anni.