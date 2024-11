L'auto sulla quale viaggiava la vittima, un rumeno di 47 anni, ha impattato un furgone. In corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto

Nuovo tragico scontro stradale in provincia di Cosenza. Nella notte una donna è morta lungo la statale 18 a Belvedere Marittimo, sull'alto Tirreno cosentino. La vittima, di nazionalità rumena, 47 anni, residente ad Acri, è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo sul quale viaggiava, una Fiat 600.



L'auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato frontalmente contro un furgone, un Fiat Scudo. L'incidente si è verificato all'altezza del km. 278 poco prima dell'una. Il conducente del furgone, 48 anni, di Napoli, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale dell'Annunziata con un politrauma. Secondo quanto si è appreso, il furgone apparterrebbe alla Parrocchia San Domenico di Torano Castello. Sul posto la polizia stradale di Scalea, il personale Anas ed i vigili del fuoco.



La statale è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



Salvatore Bruno