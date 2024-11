La tragedia si è verificata in viale dei Bizantini. La bambina è morta sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella del suicidio

Un volo di oltre dieci metri e poi lo schianto al suolo. E' morta sul colpo questo pomeriggio una bambina di 12 anni: M. S. La tragedia è avvenuta in viale dei Bizantini a Catanzaro. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non si è infatti reso necessario neppure il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese mentre è sopraggiunto il medico legale per effettuare i rilievi sul corpo della bambina.

Le indagini sono state affidate alla polizia che nelle ore immediatamente successive alla tragedia hanno interrogato i familiari. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche quella del suicidio. Secondo una prima ricostruzione la dodicenne si sarebbe gettata dal balcone al culmine di una lite familiare per futili motivi. Le indagini sono, tuttavia, ancora in corso e in queste ore sono state interrogate altre persone nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita della dodicenne.

l.c.