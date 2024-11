Non è escluso che possa trattarsi di suicidio. Avviate le indagini

COSENZA – E' precipitato nel vuoto da un balcone in Piazza Riforma, in pieno centro cittadino. Un episodio che ha funestato la domenica in una Cosenza semideserta, con numerose famiglie che nella giornata festiva hanno lasciato il capoluogo per recarsi nelle vicine località di villeggiatura al mare o in Sila. Una persona ha perso la vita. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Non è escluso che possa trattarsi di un suicidio