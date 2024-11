Il piccolo sarebbe stato colto da malore nel mare. Panico in spiaggia

Un bambino di appena 11 anni è annegato a Marina di Gioiosa nel tardo pomeriggio di ieri. Il bimbo è entrato in acqua e improvvisamente è andato giù. E' stata questione di un attimo. Inutili i soccorsi. Quando è stato portato sulla spiaggia pare fosse già deceduto. La dinamica dei fatti è ancora da accertare. Secondo alcuni testimoni, comunque, sarebbe stato colpito da un malore (forse aneurisma).

"La scomparsa del piccolo Marco è una tragedia infinita per Maria di Gioiosa - ha scritto su Facebook il sindaco Domenico Vestito. Non abbiamo abbiamo parole da aggiungere, se non stringerci tutti alla sua famiglia, facendogli sentire l'affetto di una comunità capace di condividere il dolore di una perdita così immensa".